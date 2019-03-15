مسؤول تركي كبير: منفذ مجزرة نيوزيلندا قام بزيارة مطولة إلى تركيا

قال مسؤول تركي كبير يوم الجمعة إن مشتبها به في قتل 49 شخصا في مسجدين بنيوزيلندا قام بزيارة مطولة من قبل لتركيا وإن تحركاته واتصالاته أثناء وجوده هناك تخضع للتحقيق.

وأضاف المسؤول أن تركيا تعتقد أن المشتبه به ربما سافر لدول أخرى أيضا.

ويبلغ برينتون تارنت اليميني الأسترالي المتطرف منفذ الهجوم، والذي قام ببث جريمته على الهواء مباشرة على صفحته على موقع فيسبوك، من العمر 28 عاماً، وهو من ضمن الأربعة الذين تم إلقاء القبض عليهم.

وبحسب وثيقة نشرها تارنت على الانترنت، فإنه ينتمي إلى عائلة أسترالية من الطبقة العاملة، أهدافه هي إخلاء المجتمعات الغربية من غير البيض والمهاجرين بغرض حمايتها، وكذلك الانتقام للحوادث الإرهابية والجرائم الجنسية التي يقوم بها مسلمون ومهاجرون حول العالم بحسب أقواله.

للمزيد على يورونيوز:

من هو اليميني المتطرف منفذ هجوم نيوزيلندا؟

مجزرة في نيوزلندا: عشرات القتلى في هجوم على مسجديْن والمنفذ أسترالي الجنسية