فيديو: ارتفاع حدّة الاشتباكات في كوشار اليمنية يزيد مأساة النازحين فيها

أدى ارتفاع حدّة الاشتباكات في محافظة حجة، شمال اليمن، بين القوات الموالية للتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة والحوثيين من جهة أخرى إلى سقوط ما لا يقل عن 22 قتيلاً في الأسبوع الأخير بحسب ما ذكرته تنسيقية الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. من جهتها، أكدت وزارة الصحة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون مقتل 4 أشخاص فقط. وكانت الاشتباكات قد اشتدت في منطقة كوشار بعد سيطرة الحوثيين عليها الشهر الأخير. وتقول وكالة الصحافة الإسبانية إن اللاجئين في المنطقة يغادرونها بممتلكاتهم متوجهين نحو المناطق الساحلية في عبس. وبحسب التنسيقية نفسها، بلغ عدد النازحين في محافظة حجة اليمنية نحو 420 ألف شخص في الأشهر الستة الأخيرة...