شاهد: مدينة لوستيناو النمساوية تحطم الرقم القياسي لأطول شعلة في العالم

تمكنت مدينة لوستيناو النمساوية من تحطيم الرقم القياسي العالمي لأطول موقد نار، متقدمة بذلك على النرويج التي كانت تملك الرقم القياسي العالمي. وأشار منظمو هذه التظاهرة إلى أنّ بناء الهيكل الذي بلغ ارتفاعه 60 مترًا استغرق ثلاثة أشهر، وهو أطول بـ 13 مترا من آخر برج شيدته بلدة أوليسوند النرويجية، بارتفاع 47 مترا في العام 2016 للاحتفال بحلول منتصف فصل الصيف.

وجرى بناء الهيكل في مدينة لوستيناو رغم انتقادات النشطاء من أنصار حماية البيئة الذين اعتبروا أن الموقد الضخم إشارة خاطئة وسط الجهود العالمية للحد من ظاهرة تغير المناخ، وفي هذا الصدد أوضح فرانتش شتروله رئيس جمعية حماية جبال الألب المحلية أن هذا التقليد مبالغ فيه وإهدار للمواد الخام.

وقد تجمع المئات أمام موقد النار العملاق، الذي احترق وانهار في أقل من نصف ساعة حيث تم إضرام النيران في الشعلة بعد يوم من تغيب طلاب في جميع أنحاء العالم عن الدوام الدراسي ليتظاهروا من أجل اتخاذ خطوات على مستوى العالم للحفاظ على المناخ.

للمزيد:

رقم قياسي جديد لنادي ريال مدريد

رقم قياسي لارتفاع درجة الحرارة على الأرض في 2016