دوري كرة السلة الأمريكي: غولدن ستايت يفوز على أوكلاهوما وبروكلين يتعثر أمام يوتا جاز

قاد ستيفن كوري (33 نقطة) وزميله كلاي طومسون (23 نقطة) فريقهما غولدن ستايت وريورز للفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر بفارق 17 نقطة 110-88 ليضمن المشاركة في الأدوار النهائية "بلاي أوف" في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مساء السبت.

وواجه غولدن ستيت صعوبات في الربع الأول خلال مبارياته الأخيرة، لكن في آخر أربع مباريات بدأ وريورز في تحويل الأمور لصالحه مبكرا.

واستمر ذلك في مباراة السبت، حيث سجل 40 نقطة في الربع الأول، وهو أكبر عدد من النقاط يسجله غولدن ستايت في أي ربع منذ السادس من فبراير شباط.

وتأخر أوكلاهوما سيتي 40-27 بعد الربع الأول ولم يقلص الفارق لأقل من سبع نقاط في بقية المباراة.

وسجل وريورز سبع رميات ثلاثية في الربع الأول بينها اثنتان لكل من كوري وطومسون ودريموند غرين.

ليكون هذا الفوز هو الثاني على التوالي لوريورز في بداية رحلة من أربع مباريات خارج ملعبه، في حين خسر أوكلاهوما سيتي مباراته الثانية على التوالي وهو يحتل المركز الخامس في ترتيب المنطقة الغربية برصيد 42 فوزا و28 خسارة، متقدما بمركز واحد على سان أنتونيو سبيرز.

وغاب كيفن دورانت نجم وريورز للمباراة الثانية على التوالي بسبب مشكلة في الكاحل الأيمن، رغم أن ستيف كير مدرب غولدن قال "إنه من المرجح عودته في مباراة الاثنين ضد سان أنطونيو سبيرز".

وعلى الطرف الآخرقاد كل من دونوفان ميتشل (24 نقطة) ووميله رودي غوبيرت 23 نقطة و17 متابعة فريقهما يوتاه جاز لتحقيق فوز ثمين على بركلين نتس ب (114-98.

وسجل ديريك فافورز 13 نقطة وأضاف جاي كراودر وريكي روبيو 12 نقطة لكل منهما. ليكون هذا الإنتصار هو الثالث على التوالي ليوتا.