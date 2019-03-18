أغلى حمامة في العالم والمبلغ مليون وربع مليون يورو.. يا بلاش !

قد نكون تعودنا على مزادات لبيع تحف فنية لمشاهير الرسامين العالميين أو مجوهرات وماسات نادرة لكن مزادا نُظّم الأحد في بلجيكا كان من نوع آخر. مزادٌ بطلُه حمامة سباق اسمها أرماندو، أصبحت بعد هذا الحدث أغلى حمامة في العالم إذ درّت على أصحابها مبلغ قياسيا بقيمة مليون و252 ألف يورو.

في الساعات الأخيرة للمزاد، تضاعف المبلغ المعروض لشراء الحمامة "الرياضية" ليضفي هذا الإنجاز وهَجاً أكبرَ لسمعة إقليم فلاندرز الغربي المعروف بتقليد تربية حمام السباق في بلجيكا.

مالِكَا أرماندو وهما أبٌ وابنه يُدْعَيان جويل وديتر فيرشوت، قالا إنهما لم يكونا يتوقعان أن يدرّ المزاد مثل هذا المبلغ وأن 500 ألف يورو كانت أقصى ما كان ينتظرانه لبيع الحمامة التي تبلغ من العمر 5 أعوام. لذلك كان الحدث أمرا لا يُصدّق.

لكن يبدو أن مواطنا صينيا من "العارفين" قد أدرك أهمية أرماندو باعتباره استثمارا، فقرر رفع المزاد إلى أن وصل لمليون وربع مليون يورو.

ويبدو أن المالك الجديد قد رسم للحمامة مستقبلا مختلفا، إذ يتوقع ألا يخوض غمار سباقات أخرى بعد اليوم، لأنه اقتناه بغرض إنجاب حمامات يمكنها بعد ذلك المشاركة في سباقات رياضية. كما أنه من غير المعروف إن كان أرماندو سيبقى في بلجيكا أم سيهاجر إلى وطنه الثاني.

وكان المبلغ القياسي الذي سُجّل لبيع هذا النوع من الحمام، قد قُدّر بنحو 360 ألف يورو خلال مزاد أقيم قبل سنتين. وكانت بطلته حمامة تدعى غولدن برينس أو الأمير الذهبي وهي أيضا من من بلد "الرفيق" أرماندو.