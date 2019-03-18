شاهد: حريق في محطة للبتروكيماويات بهيوستن في تكساس

دعت السلطات المحلية بمدينة هيوستن بتكساس في الولايات المتحدة الأميركية السكان إلى توخي الحذر والبقاء في أماكن آمنة بعد اندلاع حريق في محطة للبتروكيماويات. ووقع الحريق في هذا الأحد في شركة "إنتركونتيننتال تيرمينالز" في دير بارك، على بعد حوالي 24 كيلومترا جنوب شرق هيوستن.

وأشار بعض المسؤولين إلى أن الحريق بدأ حوالي الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت في المحطة حيث يتم تخزين السوائل والبتروكيماويات والغاز، بما في ذلك زيت الوقود وزيت وقود السفن.

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ويعد هذا الحريق الثاني في هيوستن حيث سبق وأن شهدت منشأة للبتروكيماويات منذ عدة أيام حريقا مماثلا، كما تمكنت مصالح الحماية المدنية من احتواء حريق في مصنع "إكسون موبيل" في بايتاون القريبة الذي اندلع بعد ظهر السبت دون أن يخلف إصابات.