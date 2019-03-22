الاتحاد الأوروبي يرفض تصريحات ترامب بشأن سيادة إسرائيل على الجولان

قالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن الاتحاد لا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

ويأتي التصريح بعد قول الرئيس الأمريكية دونالد ترامب إن الوقت قد حان للاعتراف بسلطة إسرائيل على هضبة الجولان بالأراضي السورية، وهي الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ حرب يونيو-حزيران عام 1967.

وأثارت تصريحات ترامب ردود أفعال غاضبة وانتقادات من سوريا وروسيا وتركيا وإيران، كما قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن بلادها ترفض الخطوات الأحادية، مضيفة أن ضم إسرائيل للجولان باطل بموجب قرار الأمم المتحدة.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية يوم الجمعة إن هضبة الجولان أرض سورية تحتلها إسرائيل وذلك ردا على سؤال يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وقالت المتحدثة أولريكه ديمر "تغيير الحدود الوطنية لا بد أن يكون عبر وسائل سلمية بين جميع الأطراف المعنية".

وأضافت "ترفض الحكومة الخطوات الأحادية".

وقالت زارة الخارجية الفرنسية إن سيادة إسرائيل على الجولان ستخالف القانون الدولي.