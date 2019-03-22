شاهد: الألمان يلبسون زي الروبوت للاحتجاج على "الروبوتات القاتلة"

تجمع أشخاص يرتدون ملابس عليها حروفا كبيرة تقرأ باللغة الإنكليزية عبارة "أوقفوا الروبوتات القاتلة" أمام بوابة براندنبورغ في برلين، للاحتجاج على توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوت (الرجل الآلي) في قيادة العمليات العسكرية وصناعة الأسلحة.

يقول أحد المحتجين "الكثير من الناس يظن أن الروبوتات القاتلة تشبه روبوتات الأفلام، لكن الأمر مختلف، إنها أنظمة توجيه للأسلحة والطائرات بدون طيار، والمركبات والسفن ذاتية القيادة، وعدد تلك الأنظمة بارتفاع مستمر، ونريد إيقاف ذلك"".