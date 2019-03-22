شاهد: سلسلة بشرية لحماية المسلمين المصلين في نيوزيلندا

دوى أذان صلاة الجمعة في جميع أنحاء نيوزيلندا يوم الجمعة، حيث تجمع الآلاف من النيوزيلنديين لتذكر الضحايا الـ 50 الذين قُتلوا في الهجوم المسلح الذي نفذ بمسجدين قبل أسبوع، وعرفت بحادثة كريستنشيرش.

وقام المئات من الأشخاص في ولنغتون، بضم أيادي بعضهم بعضا، لتشكيل سلسلة بشرية حول مسجد كيلبيرني، لحماية المسلمين أثناء تأديتهم لصلاة الجمعة.

وأشرف على تنظيم الوقفة التضامنية المنظمة الحقوقية "أنغليكن أفوكادي ولنغتون".

وقال دانييل كلينسمان، المشارك في الحدث التضامني، لوسائل الإعلام المحلية إن هذه لم تكن فكرة جديدة.

وأضاف كلينسمان " لقد تم تنظيم وقفات تضامنية مماثلة في الخارج عندما تعرضت المجتمعات الإسلامية واليهودية لهجومات، وما نقوم به يحمل رمزا قويا للدعم والحب، إنه يسعى إلى خلق حاجز مادي للحماية لأولئك المضطهدين في هذا الوقت".

وقال الإمام جمال فودة في خطاب قوي لحوالي 5000 شخص أمام مسجد النور، إن نيوزيلندا غير قابلة للانكسار من خلال حبها وتعاطفها.

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