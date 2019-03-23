شاهد: باكستان تحتفل بيومها الوطني باستعراض عسكري بمشاركة ماليزيا

احتفلت باكستان بعيدها الوطني يوم السبت باستعراض عسكري يعرض صواريخها ودباباتها وطائراتها.

واحتفل الرئيس عارف ألفي باليوم الوطني بقوله إن المنطقة بحاجة إلى السلام وليس الحرب، وأن باكستان تريد أن تعيش بسلام مع جيرانها.

وقال إن حرب باكستان هي ضد "الجوع والبطالة".

وكان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد الضيف الرئيسي للموكب، حيث سار الجنود في شوارع إسلام آباد وقامت الطائرات الحربية باستعراضات جوية.

وعلقت السلطات خدمات الهاتف المحمول وأغلقت الطرق كجزء من الاحتياطات الأمنية.

جاء العرض في الوقت الذي تبادل فيه رئيس الوزراء، عمران خان، ونظيره الهندي، ناريندرا مودي، رسائل النوايا الحسنة في علامة على تخفيف حدة التوتر بين الخصمين المسلحين نووياً.