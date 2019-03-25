فيضانات في إيران تؤدي إلى مقتل 11 شخصاً وجرح العشرات

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الإثنين، إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في سيول في إقليم فارس جنوب البلاد.

وأفاد التلفزيون الحكومي بأن السيول أعقبت هطول أمطار غزيرة في مناطق أخرى في إيران، تأثر بها أكثر من 56000 شخص يعيشون في 270 قرية وبلدة صغيرة في إقليمي مازاندران وغولستان الشماليين المطلين على بحر قزوين في الأيام القليلة الماضية.

وقال رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية بيرحسين كوليوند "قتل 11 شخصا على الأقل وأصيب 35 في إقليم فارس".

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن منسوب المياه فاض عن سدين في إقليم غولستان.

وقال التلفزيون الحكومي إن عدة أقاليم في حالة تأهب قصوى لمواجهة الأمطار الغزيرة، فيما أعلن محمد باقري، وهو جنرال كبير في الجيش، عن جهوزية القوات المسلحة للتدخل ومساعدة الناس في المناطق المتضررة.