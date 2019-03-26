دبي تنفي دعوة العائلة الحاكمة المغني أر. كيلي لإقامة حفل موسيقي

نفت حكومة دبي، الأحد، إقامة مغني "الأر أند بي" الأمريكي، أر. كيلي، حفلات غنائية بالإمارة، بعدما تلقى ترخيصا من قاضي إلينوي الأمريكية للسفر رغم التهم التي يواجها المغني مؤخراً، وهي مرتبطة باعتداءات جنسية على نساء.

وقال مكتب دبي للإعلام في بيان له "السلطات في دبي لم تتلقى أي طلب من قبل المغني أر. كيلي، لأداء حفل غنائي".

كما نفى بيان المكتب ما جاء على لسان محامي المغني أر. كيلي (52 سنة) واسمه الحقيقي روبرت كيلي، الذي قال إن المغني كان سيلتقي بعائلة آل مكتوم الحاكمة.

وأضاف البيان "كيلي لم تتم دعوته من قبل العائلة الحاكمة لأداء الحفل".

من جهته قال المحامي ستيفن غرينبرغ لوكالة "أسوشييتد برس" إن "كيلي وقع على عقد مع منظم قانوني، والمعلومات المتعلقة بسفره إلى دبي جاءت في العقد".

وأضاف "لم نقل إن أر. كيلي دعي من قبل العائلة الحاكمة، لكن جاء في العقد الذي وقعه كيلي، ما ينص على أنه يجب أن يكون متاحاً لمقابلتهم".

واتهم المغني في أواخر شهر فبراير/ شباط، بجرائم تتعلق بالعنف الجنسي اللفظي والجسدي، ضد نساء من بينهن ثلاث قاصرات، وذلك عقب صدور وثائقي، شمل قرابة 50 مقابلة، أجريت مع مقربين وأصدقاء للمغني وعددٍ ممن اشتغلوا معه خلال مسيرته الفنية.

وقال محامي الفنان في جلسة محاكمة الأسبوع الماضي، إن موكله كان يحتاج للمال لأنه يعاني من اجل تسديد نفقات إعالة ابنه، مضيفا أن كيلي قام بتوقيع عقد قبل إيقافه، من أجل أن يقيم ما بين ثلاثة إلى خمس عروض في دبي خلال شهر أبريل - نيسان من هذا العام.

كما ذكر الادعاء أن كيلي طلب ترخيصاً من أجل السفر لإقامة حفلاته الغنائية.

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وتقيم العديد من النوادي الليلية الفاخرة في دبي حفلات غنائية للفناني "الهيب هوب" و"الراب" و"الأر أند بي"، وغالبا ما يحضرها أغنياء مقيمين في الإمارة.

وتستقطب الإمارات التي يحكمها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (69 سنة)، سنويا العديد من المشاهير الفن والسنيما والرياضة في العالم، خاصة إمارة دبي التي تشتهر بمبني برج خليفة، أطول مبنى في العالم، وجزيرة النخلة وغيرها من المنتجعات السياحية والفنادق ومراكز التسوق الفاخرة.