شاهد: الشرطة الألمانية تخلي مباني البلدية في عدد من المدن بعد تلقي تهديدات

قالت الشرطة الألمانية إنها لم تجد شيئا يدعو للريبة بعد تفتيش عدة مبان بلدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء إثر تلقي تحذيرات من وجود قنابل.

وأعيد فتح مباني البلدية الست التي أخليت في وقت سابق اليوم.

وقالت الشرطة في ولاية سارلاند الغربية على تويتر "التحقيقات التي أجرتها شرطة سارلاند بعد تلقي تحذير من وجود قنبلة في نوينكيرشين انتهت. جرى تفتيش مبنى البلدية بواسطة الكلاب المدربة دون أي نتائج".

وقالت الشرطة في كيمنتس بشرق البلاد وأوجسبورج بالجنوب وكايزرسلاوترن بالغرب وجوتنجن بالوسط وريجنسبورج بالشمال إن تحقيقاتها لم تسفر عن اكتشاف شيء يشكل خطرا.

وفي يناير كانون الثاني تلقت محاكم في ثلاث مدن ألمانية تهديدات بتفجير قنابل ولكن لم تقع أي انفجارات.

وكان المدّعي العام في برلين أعلن مؤخراً التحقيق في أكثر من مائة رسالة الكترونية تتضمن تهديدات يرجّح أن يكون مناصرون لليمين المتطرف أرسلوها إلى سياسيين ومحامين وصحافيين، وفق ما ذكرت مصادر إعلامية ألمانية.

وحسب تلك المصادر فقد تضمّنت بعض تلك الرسائل تهديدات بزرع قنابل وتهديدات بالقتل.

يذكر أنه ومنذ مدّة ليست بالقصيرة يعكف مجهولون على إرسال رسائل تحمل تهديدات لمؤسسات عامة وشخصيات لها حضورها في ميدان السياسة والقانون والفن في ألمانيا، كما تتضمن تلك الرساائل تهديدات بتفجير قنابل وتنفيذ عمليات اغتيال. وفي كل مرّة كان يتم فيها تلقي تلك الرسائل تخلي السلطات المباني والمؤسسات المعنية بالتهديد، غير أنه لم يتم قط العثور على متفجرات أو أية أسلحة.

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