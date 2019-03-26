شاهد: نهر يلتهم جسراً دمّرته عاصفة مطيرة غرب نيوزيلاندا

دمّرت مياه نهر وايهو في نيوزيلاندا جسراً لمرور المركبات إثر عاصفة قوية ضربت الساحل الغربي للبلاد اليوم الثلاثاء. وأظهرت مقاطع مصوّرة الجسر وهو ينهار ببطء محدثاً صوتاً مدوياً، فيما كان النهر يلتهم خرسانة وإسفلت الجسر المنهار وذلك جنوب بلدة فرانز جوزيف، القريبة من منطقة نهر فرانز جوزيف الجليدي، والتي تعتبر منطقة سياحية بامتياز. وكانت الأمطار الغزيرة أغلقت اليوم الطرق على الساحل الغربي للجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، مع سقوط أكثر من 50 سنتيمترا من الأمطار خلال يومين ووصول مياه العديد من الأنهار إلى مستويات الذروة، ما أدى إلى رفع السلطات لمستويات التحذير ونشرها المزيد من فرق الطوارئ.