سوريا تتهم إسرائيل بشن غارات جوية على مناطق في حلب ومطارها

قالت وكالة الأنباء السورية ناسا إن الجيش السوري تصدى مساء الأربعاء لعدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية خلال غارات على منطقة صناعية في شمال مدينة حلب ومحيط مطارها.

وجاء في بيان للجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لما لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب وأسقطت عددا من الصواريخ ووقع اضرار مادية فقط حسب المصادر العسكرية.

ويقول خبراء عسكريون إن حلب واحدة من المناطق الرئيسية للحضور العسكري القوي للحرس الثوري الإيراني وخصوصا في مطار حلب الدولي، ويدعم الحرس الثوري فصائل محلية تقاتل منذ سنوات مع الجيش السوري لإلحاق الهزيمة بالمعارضة المسلحة.

وهاجمت إسرائيل مرارا أهدافا لإيران في سوريا وأهدافا تخص فصائل متحالفة معها، بما فيها حزب الله اللبناني.

وتزامنت غارات الأربعاء على حلب مع انعقاد مجلس الأمن الدولي بطلب من دمشق لبحث إعلان البيت الأبيض الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن إسرائيل نفذت "مئات" من الهجمات خلال الأعوام القليلة الماضية لتحجيم إيران وحليفتها جماعة حزب الله، وأصبحت تل أبيب تجاهر في الإعلان عن غاراتها الجوية على سوريا منهية سنين طويلة من سياسة الصمت وعدم الاعتراف.

ومع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية زادت الحكومة من هجماتها في سوريا، كما اتخذت موقفا أكثر تشددا تجاه حزب الله على الحدود مع لبنا