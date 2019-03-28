شاهد: السكان الأصليون في البرازيل يحتجون على اقتراح تعديل في نظام الصحة

احتجت مجموعات السكان الأصليين في جميع أنحاء البرازيل الأربعاء ضد اقتراح نقل خدمات صحة السكان الأصليين من الحكومة الفيدرالية إلى البلديات.

ورقص وصلى مئات المتظاهرين الذين كانوا يرتدون الزي التقليدي ويطلون أجسادهم في بلدية ساو باولو.

كما نظمت احتجاجات أخرى في جميع أنحاء البرازيل، بما في ذلك في العاصمة برازيليا وماناوس، أكبر مدينة في الأمازون.

وناقش وزير الصحة لويس هنريك مانديتا الأسبوع الماضي إغلاق مكتب صحة السكان الأصليين الفيدرالي.

يقول قادة السكان الأصليين إن مكتب الصحة الفيدرالي الخاص بهم يمكنه تقديم خدماته بلغتهم الأصلية وهو ما لا تستطيع البلديات القيام به.