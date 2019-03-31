أبو الغيط ليورونيوز: عودة سوريا للجامعة العربية "أمر مبكّر"

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في تصريح خصّ به يورونيوز فور انتهاء القمة العربية بتونس، إن القمة العربية- الأوروبية سوف تعقد يوم 22 من الشهر القادم في بروكسل، كاشفا النقاب عن أن الحوار العربي - الأوروبي هو آلية تواصل لم تنقطع منذ أول قمة لها.

وعن سؤال ليورونيوز حول كيفية الوصول إلى القرار العربي حول الجولان، قال أبو الغيط أن ليس هناك دولة عربية واحدة اعترضت على القرار الرافض لضم الجولان والاعتراف الأمريكي بذلك.

وبخصوص سوريا ومقعدها الذي ظل شاغراً، قال أبو الغيط ليورونيوز إن عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية هو "أمر مبكّر"، في إشارة منه إلى عدم حصول توافق عربي حول الموضوع.

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