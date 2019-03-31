فرقة رولينغ ستونز تؤجل جولة في الولايات المتحدة وكندا بسبب مرض ميك جاغر

أجلت فرقة رولينغ ستونز جولة في الولايات المتحدة وكندا لإعطاء المغني ميك جاغر وقتاً لتلقي العلاج، وفق ما ذكرته فرقة الروك المخضرمة يوم السبت 30 آذار/ مارس.

وقال جاغر على موقع تويتر "أشعر بالسوء بسبب اضطراري لتأجيل الجولة ولكني سأعمل بجد للعودة إلى المسرح في أسرع وقت ممكن."

"أتأسف للغاية لجمهورنا في أمريكا وكندا الذين قاموا بحجز تذاكر. أنا فعلاً أكره تخييب أملكم هكذا".

وقال مسؤول الدعاية في الفرقة إنه من المتوقع أن يتعافى نجم الروك البالغ من العمر 75 عامًا بشكل كامل.

وأضاف في بيان "لقد نصح الأطباء ميك بأنه من المتوقع أن يتعافى بالكامل حتى يتمكن من العودة إلى المسرح في أقرب وقت ممكن".

كان من المقرر أن تستمر جولة الفرقة في أمريكا الشمالية في الفترة من 20 نيسان/ أبريل حتى 29 حزيران/ يونيو.

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