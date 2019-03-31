شاهد: محبو "حرب النجوم" يتمشون في مانيلا بسيوف مضاءة احتفالا بساعة الأرض

استغل محبو سلسلة الأفلام الشهيرة "حرب النجوم" الاحتفال العالمي بـ "ساعة الأرض" والأنوار المطفأة، وخرجوا رافعين سيوفهم وتمشوا في شوارع العاصمة مانيلا في الفلبين. و"حرب النجوم" سلسلة من الأفلام حازت على شهرة عالمية واسعة، وتعمل شركة ديزني الآن على إنتاج جديد منها. ولبس نحو 100 مشارك بدلات شخصيات "حرب النجوم"، بينهم الأشرار والأخيار، وأظهروا مواهبهم في الشارع لاستقطاب الأنظار وحثّ الناس على التساؤل عن الحدث العالمي "ساعة الأرض" في نسخته الثالثة عشرة.