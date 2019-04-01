شاهد: عامود مياه يقتحم جزيرة ماليزية

شوهدت نافورة مائية نادرة على حافة جزيرة بينانغ الماليزية يوم الإثنين الأول من نيسان (أبريل).

وكانت النافورة أو الزوبعة تدور بالقرب من شواطئ تانجونج توكونج لمدة خمس دقائق قبل وصولها لفترة قصيرة إلى البر.

مستخدمو الوسائط الاجتماعية نشروا ومقاطع لما شاهدوه بمواجهتهم عن قرب قبل أن يتبدد.

كما شوهدت صور تظهر أضراراً طفيفة بعد أن حطمت أسطح من الزنك قبالة بعض المباني. دون أن ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

Storm & waterspout near Tanjung Tokong, Penang around noon today. Hope everyone is safe. (Images & videos from WhatsApp). Publiée par Wan Midgee sur Lundi 1 avril 2019

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بعد فترة جفاف استمرت لأكثر من شهر، استقبلت بينانغ أمطاراً غزيرة على الجزيرة، مع وجود مجرى مائي بدا وكأنه إعصار صغير على طول ساحل تانجونج توكونج.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي التقطت في الساعة 1.30 بعد الظهر مجرى المياه ، الذي تناقصت سرعته تدريجياً، ووفقاً لمصادر متخصصة فقد تجاوزت سرعة الرياح في جميع أنحاء المنطقة 20 كم في الساعة .