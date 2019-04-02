وزارة الدفاع الجزائرية تكذب بيانا متداولا يفيد بإقالة قائد الجيش

في ضوء الأحداث والمستجدات السريعة التي تعيشها الجزائر، نجح بيان، يبدو حتى الساعة أنه مزوّر، بالانتشار مثل النار في الهشيم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، ما تسبب بكثير من البلبلة في البلاد.

ومنذ أمس، الأحد، انتشر بيان يزعم بأن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، "قرر عزل قائد الجيش الفريق قايد صالح، متهماً إياه بالتدخل في الشأن السياسي للبلاد وبانتهاك قوانين الجمهورية".

ويظهر في البيان ما زُعم أنه توقيع المستشار الرئاسي، محمد علي بوغازي.

سريعاً، نفى المستشار صباح اليوم صحّة الأخبار. وفي تصريح أدلى به لقناة "النهار" الجزائرية تبرأ بوغازي من أي مسؤولية على البيان ووصفه بالمزور.

وزارة الدفاع الجزائرية بدورها علّقت على البيان ووصفته بـ"الأخبار الكاذبة والمضللة" وحذرت من مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن "الخبر الذي ينتشر حالياً حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة".