شاهد: إنقاذ أفعى علق رأسها في قنينة بيرة

انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر سيدة من بروكسفيل الأميركية (ولاية فلوريدا) تنقذ أفعى دخل رأسها في قنينة تبدو شبيهة بقناني المشروبات الغازية. وتظهر روزا فوند في الشريط، وهي مؤسسة إحدى الجمعيات غير الربحية التي تعنى بشؤون الحيوان والإنسان، وهي تحرر رأس الأفعى من القنينة. وقالت فوند لوكالة رويترز للأنباء إنها "محظوظة لأنها مرّت في المكان وقدّمت المساعدة للأفعى وتمكنت من إخراج رأسها من قنينة البيرة". وفي منشور لها على فيسبوك أكدت فوند أن النفايات مكانها في سلة المهملات، لا على الأرض تفاديا لحوادث مثل هذه...