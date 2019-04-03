شاهد: إنقاذ فيلة علقت في المياه الموحلة بكينيا

تمكن حراس الحياة البرية في كينيا من انقاذ ثلاثة فيلة غرقت في المياه الموحلة ببحيرة كابناروك. ويبدو أن السبل تقطعت بالفيلة أثناء رحلتهم في البحث عن المياه.

واستخدم حراس الحياة البرية العديد من الطرق المختلفة لإنقاذ الفيلة على غرار طريقة التعويم وسكب الماء في البركة لتمييع الطين الذي لصق بالفيلة.

وسرعان ما جاء السكان المحليون لتقديم يد المساعدة إلى حراس الحياة البرية بعد سماعهم ل نهيم الفيلة حيث قاموا بجرّ الحيوانات بواسطة حبل وحرروها من المياه الموحلة.