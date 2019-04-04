شاهد.. آلاف الباكستانيين يحيون ذكرى شاعر يؤمنون بقدرته على تحقيق رغباتهم

يحيي آلاف المصلين الذكرى 431 لشاعر وقديس القرن العشرين مادو لال حسين، في مهرجان الأنوار، الذي يستمر لثلاثة أيام، في ضريحه ببلدة باغبانورا بمدينة لاهور شرق باكستان.

ومن طقوس الاحتفال الرقص والغناء حول النار، وهي الجزء الأهم في المهرجان، كما يحمل المحتفلون مصابيح الزيت الصغيرة ويرمونها في النار، على أمل أن تتحقق رغباتهم.

عمارة أحمد، وهي احدى المشاركين في الاحتفال تقول:"الحكيم الذي يتم الاحتفال بذكراه هنا هو شاعر مسلم، أحب صبي هنودسي يدعى مادهو، وكلاهما مدفون في هذا المكان، والحجاج الذين يأتون إلى هذا المكان يؤمنون بأن لديه القدرة على حل مشاكلهم وتحقيق رغباتهم".

احدى المشاركات بهذه الطقوس قالت:"أتيت إلى هنا لأجل ابنتي، تعاني من إعاقة، وأتمنى أن تتمكن من المشي قريبا".