توجيه تهمة التحريض لزعيم حزب سياسي معارض في تايلاند

يواجه زعيم حزب سياسي جديد مناهض لحكومة تايلاند التي يقودها الجيش اتهاما بالتحريض يوم السبت في أحدث تحرك قانوني ضد السياسي الصاعد بعد انتخابات متنازع عليها أجريت في مارس آذار.

ووجه المجلس العسكري دعوى التحريض وهي ثاني قضية جنائية ضد تاناتورن جوانغرونغروانغكيت (40 عاما) منذ أن أسس حزب (المستقبل إلى الأمام) العام الماضي أملا في جذب الشبان.

وعادت القضية، التي ترجع إلى عام 2015، للظهور مجددا بعدما قدم الحزب أداء قويا في الانتخابات التي أجريت يوم 24 مارس آذار وجاء في المركز الثالث بعد أن حصل على 6.2 مليون صوت.

ولم يتضح بعد الحزب الذي يمكنه تشكيل حكومة بعد الانتخابات وهي الأولى منذ الانقلاب العسكري في عام 2014. وقد لا تعلن النتائج النهائية قبل أسابيع.

وانضم حزب (المستقبل إلى الأمام) إلى تحالف (الجبهة الديمقراطية) الذي شكلته المعارضة ويحاول تشكيل حكومة لمنع بقاء قائد الجيش برايوت تشان أوتشا في السلطة.

تاناتورن جوانغرونغروانغكيت رويترز

وقالت الشرطة لرويترز إن الشكوى تعود لعام 2015 عندما كان تاناتورن يدير أعمال أسرته في مجال قطع السيارات وقتئذ حيث تردد أنه "قدم مساعدة" لأحد زعماء المحتجين على الانقلاب العسكري وهو ما ينتهك حظرا فرضه المجلس العسكري على تجمهر أكثر من خمسة أشخاص.

وقال تاناتورن أثناء مغادرة مركز الشرطة إن الاتهامات الموجهة له ذات دوافع سياسية وتساءل "لماذا يحدث هذا بعد أسبوع من الانتخابات؟"

وقد يسجن تاناتورن لمدة تصل إلى تسعة أعوام إذا أدين. وسيحاكم أمام محكمة عسكرية.

وبموجب قانون الانتخابات قد تؤدي الإدانة إلى تجريده من حقوقه الانتخابية.

ويواجه تاناتورن اتهاما منفصلا بانتهاك قانون جرائم الإنترنت بسبب كلمة ألقاها على موقع فيسبوك في يوليو تموز الماضي وانتقد فيها المجلس العسكري.

وسيقرر الادعاء يوم 26 أبريل نيسان إن كان سيمثل للمحاكمة في هذا الاتهام.

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