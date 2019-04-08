نهاية مأساوية لصياد وحيد قرن.. هاجمه فيل والتهمته مجموعة أسود

جمجمة وأشلاء وثياب ممزقة، هي ما تبقى من صيّاد وحيد قرن هاجمه فيل والتهمته مجموعة أسود، في حديقة "كروغر" الوطنية البرية في جنوب أفريقيا.

إذ تعرّض الصياد لهجوم من قبل فيل انتهى به محطما، قبل أن تلتهمه مجموعة من الأسود وتترك جثته أشلاء، مطلع نيسان/أبريل الحالي، بحسب "سي إن إن".

ونقلت الوكالة عن ضابط في الشرطة قوله، إنه تلقى معلومات تفيد بدخول خمسة من صيادي وحيد القرن إلى حديقة كروغر، من أجل اصطياد الحيوان وبيعه، لكن أحدهم تعرض لهجوم عنيف من قبل فيل.

وأضاف الضابط أن الصيادين غادروا على الفور واتصلوا بأحد أفراد عائلة زميلهم المتوفي، فيما قام الأخير بإبلاغ الشرطة.

وإثر تلقي البلاغ، بدأت عملية بحث واسعة داخل الحديقة عن الصيّاد، على الأرض وفي الجو، قبل العثور على بقايا أشلائه وثيابه ممزقة.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة أن المعطيات تشير إلى التهام الأسود لجثة الصياد، فيما أوقفت زملاءه بتهمة حيازة أسلحة نارية غير مرخصة، بالإضافة إلى دخول الحديقة بطريقة غير شرعية.

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وجدير بالذكر أن حديقة كروغر تضم أكبر عدد من حيوانات وحيد القرن في العالم، ويعيش 80 في المئة منها في جنوب أفريقيا لوحدها، لكنها تمثل هدفا ثمينا للصيادين، إذ تباع قرونها بآلاف الدولارات في الأسواق السوداء.