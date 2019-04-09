مصر تكشفت النقاب عن مومياء عمرها 2500 عام جنوبي القاهرة

كشفت مصر النقاب عن مومياء كاهن كبير عمرها 2500 عام، محفوظة جيدا وملفوفة بالكتان ومزينة برسم ذهبي يصور الإلهة المصرية القديمة إيزيس، في مقبرة قديمة في المنيا جنوبي القاهرة، حيث وجد الفريق أيضا رأسا شمعيا نادرا. كما فتح الفريق تابوتين آخرين، أحدهما يحتوي على مومياء لأنثى مزينة بالخرز الأزرق، والآخر يحتوي على مومياء لأب في مقبرة عائلية. والتوابيت الثلاثة مغلقة تعود إلى عهد الأسرة الفرعونية السادسة والعشرين. واكتشف علماء الآثار المصريون الموقع منذ عام ونصف العام، وما زالت أعمال التنقيب فيه مستمرة.