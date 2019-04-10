فيديو لفيضانات ريو دي جانيرو التي أدت إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل

تسببت أمطار غزيرة في مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، الثلاثاء، في ريو دي جانيرو بالبرازيل. وغمرت السيول الشوارع وجرفت معها السيارات واقتلعت الأشجار بعد هطول أمطار غزيرة والتي بدأت مساء الإثنين.

وقال عمدة المدينة، مارسيلو كريفيلا، إن المدينة لا تزال في وضع "أزمة"، وهو أعلى مستوى من بين ثلاثة مستويات، وتم إغلاق المدارس وحث الناس على تجنب استخدام الطرقات لغير الضرورة حتى إشعار آخر.

وقال مسؤولو المدينة إن كمية الامطار التي هطلت خلال أربع ساعات فقط من مساء الاثنين بلغت 152 مليمترا وهو ما يمثل أكثر من متوسط ما يسجل خلال شهر نيسان / أبريل بأكمله.

وتتعرض الأحياء الفقيرة في التلال بشكل خاص للانهيارات الطينية وقال مسؤولون في المدينة إن أكثر من 100 مجتمع في ريو قد تم تحديدها على أنها معرضة لمخاطر جيولوجية كبيرة.