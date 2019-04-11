مجند في الدولة الإسلامية: الكثير من المقاتلين الأجانب إما قتلوا أو سجنوا

قال رجل طاجيكستاني انضم لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية إن الكثير من المقاتلين الأجانب ممن انضموا لدولة الخلافة التي أعلنها التنظيم من جانب واحد في العراق وسوريا تعرضوا إما للسجن أو القتل أثناء محاولتهم الفرار. وأكد الرجل البالغ من العمر 28 عاما والذي كان يعمل سابقا كسائق سيارة أجرة في موسكو إنه سلم نفسه لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة في جيب الباغوز في شرق سوريا، آخر معاقل التنظيم المتشدد، بعد محاولته الهرب على مدار سنوات.

وحضر مسؤولون من قوات سوريا الديمقراطية الحديث الذي أجرته رويترز مع عبد الأحد رستم نزاروف وسجلوه وذلك في مركز تابع للقوات في الرميلان بسوريا. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ما قاله. وعرضت طاجيكستان العفو على الذين يتركون تنظيم الدولة الإسلامية ويعودون لديارهم بشرط ألا يكونوا قد ارتكبوا جرائم أخرى.

ويقول نزاروف إنه لم يقاتل قط في صفوف الدولة الإسلامية. وبدت أجزاء من روايته عن حياته متناقضة في حين توافقت أجزاء أخرى مع ما قاله آخرون عن تنظيم الدولة الإسلامية بما في ذلك نظامه القضائي الصارم وهزيمته في نهاية الأمر.

وأضاف نزاروف "سجنت ثلاث مرات لمحاولتي الهرب... أردت أن آتي لأرى الدولة الإسلامية بنفسي... ولمساعدة من تقمعهم الحكومة السورية، لكنني لم أكن أريد مبايعة دولة الخلافة". وتابع أن أغلب الرجال الأجانب الذين سافروا إلى سوريا كانوا ينقلون على الفور إلى الموصل في العراق للتدريب العسكري، مشيرا إلى أن بعضهم رفض وعوقب. كما تحدث الرجل عن قسم قضائي خاص بتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية كان يتعامل مع الذين يحاولون الفرار أو يرفضون البيعة، وقال "بعض الأصدقاء أعدموا... لأنهم لم يكونوا مستعدين للانتماء للتنظيم".

محاولات الهرب

وقال نزاروف إنه حاول الفرار إلى تركيا عبر الحدود مع سوريا وأنه أجرى اتصالات مع السلطات في طاجيكستان لترتيب تسليم نفسه لها. وأضاف أن بعض المسؤولين في وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة في طاجيكستان، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتعليق، اكدوا أن الوزارة والجهاز لم يتلقيا أي طلب من نزاروف.

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ويقدر عدد المقاتلين الذين التحقوا بالتنظيم من دول آسيا الوسطى في سوريا والعراق منذ 2014 عندما أعلن التنظيم دولة الخلافة بالألاف.

وطُرد التنظيم من جميع الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق في عام 2017 ومن الباغوز آخر جيب له في شرق سوريا الشهر الماضي. وقال نزاروف إن بعض الأجانب ومنهم من دول آسيا الوسطى سلموا أنفسهم لكن أغلبهم قتلوا.

وتابع "كان هناك قناصة مدربون بين صفوف التنظيم جاءوا من الشيشان. وقتل أغلبهم في معارك، خاصة في الموصل، وبيجي والرقة".

وقال نزاروف إن مقاتلي التنظيم حاولوا منع الرجال من تسليم أنفسهم لقوات سوريا الديمقراطية في الباغوز، وكانوا يحبسونهم في سيارات ويطلقون النار عليهم عندما يهربون في نهاية المطاف.

وشملت حملة دعمتها الولايات المتحدة لإخراج تنظيم الدولة الإسلامية من سوريا والعراق معارك عنيفة مع المتشددين خاصة في الموصل والرقة.

وقال نزاروف إنه التقى مرة مع جولمورود حليموف وهو قائد عسكري طاجيكي انضم للتنظيم، في مقهى للإنترنت في الموصل كان يرتاده المتشددون. وهو يعتقد أن حليموف قتل في إحدى المعارك.

وتابع أنه يريد لم شمله مع زوجته الحبلى وهي شيشانية موجودة الآن في مخيم الهول في سوريا حيث يقيم نحو 60 ألفا تمكنوا من الفرار أحياء من الباغوز. وقال "طفلاي الآخران كانا يتضوران من الجوع في الباغوز".