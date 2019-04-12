بدون تعليق الأسبوعية: جولة حول العالم لاكتشاف جمال وغضب الطبيعة وإنجازات الإنسان

في نهاية كل أسبوع تختار يورونيوز مجموعة من أبرز المقاطع المصورة التي حظيت باهتمامكم.

تايلاند

تايلنديون وفيلة يتبادلون رشّ الماء احتفالاً برأس السنة في البلاد

وسط أجواء من الفرح، أحيا التايلنديون مهرجان "سونكرانغ" أو عيد رأس السنة التايلندية، ورصدت الكاميرا جانباً طريفاً من تلك الاحتفالات تجّلى بتبادل المحتفلين مع الفيلة رش الماء، الأمر الذي يبعث البهجة في النفوس ويخفف من وطأة الحرّ في هذه الأيام من السنة.

يذكر أن مهرجان "سونكرانغ" يقام أيضاً في ميانمار وفيتنام ولاوس وكمبوديا خلال شهر نيسان/أبريل من كل عام، لكن فعّاليته في تايلندا أكثر جاذبية للسيّاح على اعتبار أن البلد الأخيرة يعيشها فيها عدد كبير من الفيلة والتي تشارك بحيوية ومرح في تلك الاحتفالات.

اليابان

تفتح أزهار أشجار الكرز

يزور الكثير من الناس متنزه مدينة شيرويشي اليابانية في هذا الشهر من السنة لالتقاط الصور ومشاهدة تفتح أزهار أشجار الكرز. وتشتهر هذه الحديقة بفسيفساء الألوان، نتيجة إزهار أشجار الكرز المتعددة الأنواع، حيث تتلون بألوان مختلفة خلال فصل الربيع، كالأصفر والأبيض والوردي.

البرازيل

فيضانات ريو دي جانيرو التي أدت إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل

تسببت أمطار غزيرة في مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، الثلاثاء، في ريو دي جانيرو في البرازيل. وغمرت السيول الشوارع وجرفت معها السيارات واقتلعت الأشجار بعد هطول أمطار غزيرة والتي بدأت مساء الإثنين. وقال عمدة المدينة، مارسيلو كريفيلا، إن المدينة لا تزال في وضع "أزمة"، وهو أعلى مستوى من بين ثلاثة مستويات، وتم إغلاق المدارس وحث الناس على تجنب استخدام الطرقات لغير الضرورة حتى إشعار آخر.

مصر

كشفت النقاب عن مومياء عمرها 2500 عام جنوبي القاهرة

كشفت مصر النقاب عن مومياء كاهن كبير عمرها 2500 عام، محفوظة جيدا وملفوفة بالقماش ومزينة برسم ذهبي يصور الإلهة المصرية القديمة إيزيس، في مقبرة قديمة في المنيا جنوبي القاهرة، حيث وجد الفريق أيضا رأسا شمعيا نادرا. كما فتح الفريق تابوتين آخرين، أحدهما يحتوي على مومياء لأنثى مزينة بالخرز الأزرق، والآخر يحتوي على مومياء لأب في مقبرة عائلية. والتوابيت الثلاثة مغلقة تعود إلى عهد الأسرة الفرعونية السادسة والعشرين. واكتشف علماء الآثار المصريون الموقع منذ عام ونصف العام، وما زالت أعمال التنقيب فيه مستمرة.

بريطانيا

الحرس الملكي البريطاني يعزف موسيقى مسلسل "لعبة العروش" الشهير

تمكن السياح الذين زاروا برج لندن من متابعة محاكاة لمسلسل "لعبة العروش"، حيث قدم الحرس الملكي التابع للجيش البريطاني عرضا موسيقياً لإحدى أبرز مقطوعات موسيقى المسلسلات في العالم. وبينما كان السياح ينتظرون تغيير أعضاء الحرس الملكي، ظهر فريق آخر يرتدي أزياء تعود إلى القرون الوسطى وقدم عرضا بالسيوف، كما في المسلسل تماماً. يذكر أن الجزء الأخير من المسلسل العالمي يبدأ عرضه بعد أيام من الشهر الحالي.