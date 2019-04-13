شاهد: أكثر من 1500 شخص يتزلجون بالبكيني في روسيا في مهرجان سنوي

في تقليد سنوي صارت تعرفه روسيا جيداً، احتفل أكثر من 1500 متزلج ومتزلجة في البلاد بنهاية فصل الشتاء، يلبسون ملابس السباحة (بيكيني). ويقام "مهرجان غريلكا للموسيقى والتزلج" في نهاية كل أول أسبوع من شهر نيسان – أبريل، في مقاطعة كيميروفو، جنوب غرب سيبيريا. وهو حطّم هذا العام الرقم القياسي الذي سجّل السنة الفائتة، من حيث أعداد المشاركين. واستضافت محطة التزلج "شيريغيش" الحدث، وهي تعتبر اليوم إحدى أبرز محطات التزلج في روسيا بعد أن أنشئت في العهد السوفياتي (1981) للمحترفين فقط...