شاهد: أكثر من 36 ألف تمثال صغير لشخصية من "حرب النجوم" في معرض بشيكاغو

في مدينة شيكاغو بولاية ألينوي الأميركية، يقام سنوياً احتفال ضخم مخصص لسلسلة الأفلام الشهيرة "حرب النجوم"، حيث يشارك فيه محبو "الساغا" الأميركية، ليعرفوا كل المستجدات المتعلقة بها. ويشكل الاحتفال السنوي فرصة أيضاً لعرض مختلف الأعمال التي تتعلق بحرب النجوم، حيث قامت شركة أميركية هذا العام بعرض تماثيل صغيرة لإحدى شخصيات العمل، "ستورم تروبر"، أو الجندي الإمبريالي، كما نقل إلى اللغة الفرنسية. وبلغ عدد التماثيل المعروضة على شكل ألعاب "ليغو" 36.440 تمثالاً، واحتاجت إلى 12 عاملاً و38 ساعة من العمل لتجميعها ووضعها حيث هي. وحقق المشروع رقماً قياسياً جديداً، تم إدخاله إلى موسوعة "غينيس"، كونه أصبح أكبر التجهيزات التي تمّ عرضها عن "حرب النجوم".