أرامكو السعودية تشتري حصة بقيمة 1.2 مليار دولار في هيونداي أويل بنك للتكرير الكورية

قال أكبر مساهم في هيونداي أويل بنك لتكرير النفط الكورية الجنوبية اليوم الاثنين إن أرامكو السعودية المملوكة للدولة اتفقت على شراء حصة بقيمة 1.4 تريليون وون (1.24 مليار دولار) في شركة تكرير النفط.

وأضافت هيونداي القابضة للصناعات الثقيلة في إفصاح تنظيمي إنها وقعت اتفاق شراء حصة مع أرامكو السعودية بشأن عدد من أسهمها في هيونداي أويل بنك.

كانت هيونداي قالت في أواخر يناير / كانون الثاني إن أرامكو تعتزم استثمار ما يصل إلى 1.6 مليار دولار في هيونداي أويل بنك، لتوسعة حضورها في كوريا الجنوبية.

(الدولار = 1132.1600 وون)

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