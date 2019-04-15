شاهد: لقطات طريفة خلال منافسات كأس سلوش للتزلج بألاسكا

استمتع عشاق التزلج على الثلوج والتزلج على المياه بلحظات شيقة خلال الدورة الـ 42 لكأس سلوش التي تحتضنها مدينة جيردوود بألاسكا حيث قام المشاركون في المنافسة بالتزلج على الجليد من خلال النزول على منحدر جليدي يتصل مباشرة ببركة مائية. ولكي يفوز المتنافس عليه قطع البركة بعد نجاحه في الوصول إليها عبر المنحدر.

ولم ينجح معظم المتنافسين في عبور بركة الماء التي تصل مساحتها إلى 27 مترا واصطدموا بالمياه ما أضفى على المنافسة أجواء طريفة. وتعتبر هذه التظاهرة احتفالا بنهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، ويحصل الفائز خلال المنافسات على اشتراك مجاني لممارسة التزلج خلال موسم الشتاء المقبل.