عوض اخراج النفط...عمال منصة بحرية يخرجون كلبا في خليج تايلاند

أنقذ عمال منصة نفط في خليج تايلاند كلبا بعدما سبح لمسافة تزيد على 220 كيلومترا من الساحل وأعادوه سالما إلى اليابسة.

وقال فيتيساك بايلاو، وهو عامل بمنصة النفط التابعة لشركة "شيفرون تايلاند إكسبلوريشن آند برودكشن"، عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه تم رصد الكلب يوم الجمعة بينما كان يسبح تجاه المنصة.

وتمكن طاقم المنصة من إنقاذ الكلب بواسطة حبل عقدوه على رقبته قبل رفعه إلى المنصة.

وأضاف بايلاو أن الطاقم توقع أن يكون الكلب سقط من سفينة صيد، وأطلق عليه اسم "بون رود" أو "الناجي".

تم نقل الكلب الإثنين إلى ميناء سونغخلا جنوبي تايلاند، وأعلن أنه في حال جيدة بعدما تم تسليمه إلى منظمة "ووتشدوغ تايلاند" المعنية بحماية الحيوانات