القبض على إيطالي حصل على 137 ألف يورو مساعدات عبر تظاهره بالإعاقة

إلى أي مدى يمكن للمرء أن "يستفيد" من إعاقة مزيفة؟ وكم من الوقت بإمكانه التظاهر وتزييف الإعاقة؟ هذا حال رجل إيطالي قُبض عليه مؤخرا.

إذ قبضت الشرطة الإيطالية على رجل بتهمة الاحتيال، بعد حصوله على مساعدات تصل إلى 137 ألف يورو جراء تظاهره بالإعاقة.

وتظاهر الرجل الذي يبلغ من العمر 55 عاما، مدينة فلورنسا، بأنه يعاني من إعاقات مختلفة لأكثر من 10 أعوام.

وقالت الشرطة إنه بدأ هذه الادعاءات بالإعاقة إثر حادث سير عندما كان برفقة شريكته.

وانتحل المحتال عدة شخصيات مزيفة، بما فيها شخصية ضابط شرطة وأنه بحاجة إلى كرسي متحرك بعجلات، إثر تعرضه للإصابة خلال حادثة إطلاق نار.

ومن ضمن أدواته في عمليات الاحتيال، كان الرجل يحقن نفسه بمادة "إيدوكائين"، وهو مخدر موضعي يستخدم لتخدير الأنسجة في منطقة معنية، لتبدو عضلات قدمه وكأنها مشلولة، بحسب الشرطة.

ومن أشهر عمليات الاحتيال التي قام بها، كانت حصوله على جائزة قدمها له البابا عام 2015.

للمزيد على يورونيوز:

وتمكنت الشرطة من جمع العديد من الأدلة على احتياله، منها شهادة أحد الذي قاموا برعايته في وقت سابق، بالإضافة إلى مقاطع مصورة بالسر وتظهر أنه يستطيع السير بشكل طبيعي.

وتم القبض عليه عندما عاد إلى مطار فلورنسا بعد عطلة في توغو، حيث أظهرت لقطات للشرطة وهو ينزل من الطائرة.