وزير الخارجية القطري: المليشيات العسكرية بقيادة حفتر "تعرقل الجهود لتحقيق الحوار الوطني الليبي"

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن، الثلاثاء، إن المليشيات التابعة للمشير خليفة حفتر، هي السبب في عرقلة الجهود الدولية لتحقيق الحوار الوطني الليبي.

وقال الوزير في تغريدة عبر تويتر: "تصرفات المليشيات العسكرية بقيادة حفتر في ليبيا تعرقل في المقام الأول الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني".

تغريدة وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن

وأضاف: "يجب أن تعِ الأيادي العابثة خطورة هذا التصعيد العسكري و أن تضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار".

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وفوجئ الكثيرون بتقدم قوات حفتر (75 عاما) إلى طرابلس قبل نحو أسبوعين، وتواترت النداءات الدولية لوقف إطلاق النار.

وتسبب تقدم قوات حفتر إلى طرابلس في ترك قاعدة نفوذه في الشرق مكشوفة، وقد يكون من الصعب عليه التقهقر دون أن يخسر مكانته في نظر حلفائه ومنافسيه على السواء.