رئيس شركة فوكسكون سيخوض الانتخابات الرئاسية في تايوان بناء على توجيهات "إلهة البحر مازو"

أعلن رئيس شركة "فوكسكون" لصناعة المكونات الإلكترونية تيري جو، اليوم الأربعاء 17 نيسان/أبريل ترشحه لانتخابات الرئاسة في تايوان المقررة في العام 2020.

وقال جو وهو أكثر الأشخاص ثراء في تايوان بثروة تصل إلى 7.6 مليار دولار وفقا لبيانات فوربس، إنه سينضم للسباق الانتخابي وسيشارك في الانتخابات مع المعارضة مع حزب الكومينتانغ، مشيرا إلى أنه "سيتبع توجيهات" إلهة البحر التي أخبرته أن يخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وفي تصريحات ألقاها أمام حشد تجاوز المئة شخص في معبد سي هوي في بانكياو في مدينة تايبه الجديدة، قال جو "أتيت إلى هنا اليوم حيث مسقط رأسي وحيث نشأت"، معلنا أن "مازو قالت له في الحلم قبل يومين "تقدم".

وأردف "قالت لي مازو ينبغي أن تفعل شيئا جيدا لشعبنا الذي يعاني، أن تمنح الأمل للشباب، أن تساهم في السلام بين جانبي المضيق". وتعهد جو بأنه سيستمع لتعليمات مازو.

وقُرعت الطبول والأجراس عند وصول جو إلى معبد سي هوي، وهو المعبد المخصص لإلهة البحر مازو وهي رمز معروف في تايوان تسيطر على كل شيء من السلامة إلى الثروة، وارتدى سترة حمراء كُتب عليها اسم المعبد وقبعة عليها علم تايوان بينما كانت الأجواء غير منظمة، وقدم قرابين من الزهور والأوراق للإلهة مازو.

ويتطلب مسعى جو موافقة حزب الكومينتانغ، ويأتي في وقت حساس في العلاقات المتوترة عبر المضيق بين تايوان والصين ويوجه ضربة للحزب الحاكم الموالي للاستقلال والذي يصارع في نتائج استطلاعات الرأي.

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