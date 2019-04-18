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روسيا

الكرملين يكشف عن زيارة مستشارة ترامب لروسيا لإجراء محادثات

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بقلم:  Euronews  مع رويترز
الكرملين يكشف عن زيارة مستشارة ترامب لروسيا لإجراء محادثات
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رويترز
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قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين يوم الخميس إن فيونا هيل مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زارت موسكو هذا الأسبوع وناقشت العلاقات الثنائية مع يوري أوشاكوف المسؤول بالكرملين.

والعلاقات بين واشنطن وموسكو في أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة. ومن المنتظر إعلان تقرير طال انتظاره بشأن دور روسيا في حملة الانتخابات الأمريكية عام 2016 في وقت لاحق يوم الخميس. وتنفي موسكو ضلوعها في ذلك.

وهيل هي مسؤولة الشؤون الأوروبية والروسية في مجلس الأمن القومي الأمريكي.

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