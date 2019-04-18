شاهد: مثليون ومتحولون جنسيا يحتجون وسط بوغوتا

تجمع العشرات من مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وسط العاصمة الكولومبية بوغوتا وتبادلوا القبل، تعبيرا عن مطالبتهم بمزيد من الحقوق، بعد مرور أيام من تعرض شخصين من المثليين إلى التحرش في مركز أدينو التجاري، عندما دفعهما رجل قام بسبهما أيضا، واتهمهما بمعانقة وملامسة الواحد منهما الآخر أمام مجموعة من الأطفال، لكن "استبان" و"نيكولا" قالا إنهما يتصرفان كما يتصرف المتحولون جنسيا، وهاتفا الشرطة سريعا للتدخل بهدف حمايتهما، ولكن الشرطة فرضت عليهما دفع غرامة مالية، بسبب إخلالهما بالآداب العامة.