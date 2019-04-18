شاهد: منظمة السلام الأخضر تحتج ضد شركة نسله في سويسرا

تظاهر ناشطو منظمة "السلام الأخضر" البيئية خارج مقر شركة نستله في سويسرا الثلاثاء، متهمين الشركة بعدم بذل ما يكفي من الجهود للحد من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد والتي تلوث المحيطات.

وشارك 65 ناشطا من سبع دول أوروبية مختلفة في الاحتجاج رافعين لافتات تدعو لوقف استخدام المواد ذات الاستخدام الواحد دون إعادة تدويرها، وعددا من المجسمات المصنوعة من مواد بلاستيكة تابعة للشركة.

وتعهدت شركة نستله بجعل 100 بالمئة من عبواتها قابلة لإعادة التدوير أو قابلة لإعادة الاستخدام بحلول عام 2025 واستخدام المواد القابلة للتحلل.

لكن المنظمة تقول إن نستله لا تفي بوعودها وتفتقر إلى الشفافية والاستثمار الكبير في هذا المجال.