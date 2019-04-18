إنقاذ غوّاص بريطاني كان أنقذ "فتيان الكهف" العام الماضي في تايلندا

تمكّنت فرق الطوارئ الأمريكية من إنقاذ غوّاص بريطاني مشهور، الليلة الماضية، بعد أن كان فقد أثره الثلاثاء الماضي داخل كهف في ولاية تينيسي.

الغوّاص جوش براتشيلي، وهو من محترفي الغطس، كان شارك العام الماضي ضمن فريق غوص النخبة في إنقاذ فريق كرة القدم للناشئين في تايلاندا (فتيان الكهف) بعد أن اختفى أثرهم داخل أحد الكهوف.

وتم إنقاذ براتشيلي قبيل منتصف الليلة الماضية داخل كهف مظلم مغمور بالمياه، في مقاطعة جاكسون، الليلة، على بعد نحو 65 ميلاً شمال غرب ناشفيل، وهو في حالة جيدة وقد رفض تلقى العلاج الطبي.

وأوضحت مصادر أمريكية أن براتشيلي كان ضمن مجموعة من الغواصين البريطانيين يقومون باستكشاف كهوف في المقاطعة، وبعد أن أدركت المجموعة اختفاءه بدأت عمليات البحث عنه، وتم إرسال الغوّاص المعروف دوليًا إد سورنسن والذي تمكن من إنقاذه بعد نحو 24 ساعة من اختفائه.

والجدير بالذكر أن براتشيلي كان ضمن فرق الإنقاذ الذي تمكّن العام الماضي من انتشال 12 طفلًا تايلندياً ومدرب كرة القدم الخاص بهم، من داخل كهف ثام لونج نانج الذي امتلأ بمياه الفيضانات بسبب ارتفاع منسوب المياه، وكّرمت المملكة المتحدة الغواصين البريطانيين السبعة الذين شاركوا في إنقاذ الفريق التايلاندي ومنحت الغواصين أوسمة تقدير لجهودهم وشجاعتهم وإقدامهم، وقد حصل براتشيلي على جائزة "عضو الإمبراطورية البريطانية".

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