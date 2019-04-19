شاهد: استعدادات في بانكوك لحفل تنصيب الملك فاجيرالونغكورن

نظم الرهبان البوذيون في العاصمة التايلاندية بانكوك قداسا احتفاليا في أحد المعابد، يعتقدون من وراءه أنه سيطهر المياه التي جمعت من جميع محافظات البلاد، بغرض استعمالها في حفل تنصيب الملك فاجيرالونغكورن الشهر المقبل.

وسوف تستعمل المياه ليتطهر بها الملك قبيل تنصيبه يوم 4 أيار/مايو. ويعد استعمال المياه في مثل هذه المناسبة من التقاليد الهندوسية التي تعود إلى القرن 18، منذ تأسيس ملك "شاكري".

وينتظر أن تستمر مراسم تنصيب الملك البالغ من العمر 66 عاما ثلاثة أيام ابتداء من 4 أيار/مايو إلى غاية 6 من الشهر نفسه في بانكوك، ترافقها مناسك بوذية. وكان الملك الراحل بوميبول أدوليادي توفي سنة 2016 بعد أن ظل في العرش نحو 70 سنة.

وسيكون التنصيب المرتقب بالنسبة لكثيرين من التايلانديين أول مناسبة من نوعها في حياتهم.

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