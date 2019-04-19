شاهد: القوات الإسرائلية تهدم شقة فلسطيني مشتبه به في قتل إسرائيلية

قال شهود فلسطينيون والجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية هدمت شقتين في مدينة الخليل بالضفة الغربية في وقت مبكر من يوم الجمعة 19 أبريل نيسان، لفلسطيني مشتبه به في قتل إسرائيلية.

ويشتبه في أن عرفات إرفاعية قتل امرأة إسرائيلية تدعى أوري أنسباكر (19 عاما) في غابة بالقدس.

وقالت جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) والشرطة في بيان إن المشتبه به الفلسطيني البالغ من العمر 29 عاما تم اعتقاله بتهمة قتل أنسباكر خلال مداهمة في مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية في 10 فبراير شباط.

وقال الشين بيت إن المشتبه به غادر منزله في الخليل حاملاً سكينًا ورأى الضحية في الغابة وقتلها، وأضاف أنه لا يزال يحقق في الدافع وراء القتل.

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