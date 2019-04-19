شاهد: لحظات مرعبة تسجّلها الكاميرا خلال زلزال هزّ تايوان

زلزال قوي ضرب مدينة هواليان الساحلية شرق تايوان اليوم الخميس، اهتزت على إثره المباني وتقرر تعليق خدمات قطارات الأنفاق بشكل مؤقت في العاصمة تايبه، ولم ترد تقارير عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

مقاطع تم تصويرها، داخل المباني وخارجها، سجّلت اللحظات التي ضرب فيها الزلزال الذي كان مركزه على عمق 18 كيلومتراً.

وكان نحو مائة شخص قد لقوا حتفهم في زلزال ضرب جنوب تايوان في العام 2016، فيما أدى زلزال قوته 7.6 درجة إلى مصرع نحو ألفي شخص في العام 2000.