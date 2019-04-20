شاهد: نشطاء مدافعون عن البيئة يغلقون مداخل شركات طاقة في فرنسا

قالت منظمة غرينبيس المعنية بالدفاع عن البيئة إن نشطاء مهتمين بتغير المناخ منعوا آلاف الموظفين من دخول مقار بنك سوسيتيه جنرال، وشركة المرافق "إي.دي.إف"، وشركة توتال للنفط قرب باريس يوم الجمعة.

وذكرت المنظمة أنها تحتج على صلات شركة المرافق بصناعة النفط والغاز التي تصفها بأنها قوة محركة لظاهرة الاحتباس الحراري. وأغلق المحتجون أيضا مدخل وزارة البيئة في حي لا ديفانس للأعمال على مشارف العاصمة.

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز المحتجين وهم يعلقون لافتات ضخمة تندد بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على واجهة بنك سوسيتيه جنرال.

وكانت غرينبيس ومنظمة "أصدقاء الأرض" بفرنسا انتقدتا البنك من قبل لدوره المالي في مشروعات نفط وغاز خاصة مشروع ريو جراندي للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.

وأحجم متحدث باسم سوسيتيه جنرال عن التعليق.