مقتل 4 جنود أتراك في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني

قالت وزارة الدفاع التركية يوم السبت إن أربعة جنود قتلوا أمس الجمعة، في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني بالقرب من الحدود مع العراق.

وذكرت وكالة دمير أوران للأنباء أن قاعدة عسكرية تعرضت لهجوم، في منطقة سكورجا في إقليم هكاري في جنوب شرق تركيا، مما دفع الجيش التركي للرد بعملية عسكرية "واسعة النطاق".

وقالت الوزارة: "قتل جُنديان في إطار العمليات الجارية في منطقة الحدود التركية العراقية في اشتباكات مع الإرهابيين، بالرغم من كافة الجهود التي بذلت لإنقاذهما"، وأضافت أن أربعة جنود قتلوا في المجمل وأصيب ستة آخرون، وقالت: "يتعرض الإرهابيون لإطلاق نار كثيف إلى جانب عملية جوية ومركبات دعم في المنطقة".

وبدأ حزب العمال الكردستاني تمردا منذ عام 1984 للمطالبة بحكم ذاتي في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية، وتصنف الولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي الحزب منظمة إرهابية.

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