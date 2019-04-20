دون تعليق هذا الأسبوع: حريق نوتردام واحتجاجات ضد "نستليه" وزلزال في تايوان

أتت النيران بداية هذا الأسبوع على كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس، انهار معها البرج الخشبي الذي يرتفع في السماء على علو يناهز المائة متر. وفي مدينة فيفي السويسرية تظاهر نشطاء مدافعون عن البيئة أمام مقر شركة نستليه، متهمين إياها بالتقصير فيما تعلق بتقليص استعمال المواد البلاستيكية الغير قابلة لإعادة التدوير، والتي تتسبب في تلويث المحيطات وأماكن طمر النفايات. وكانت نستليه وعدت بأن تستعمل مواد يعاد تدويرها 100% بحلول 2025. وفي تايوان ضرب زلزال تجاوزت قوته 6 درجات مدينة هوليان الساحلية، ما أدى إلى ارتجاج المباني، ولم يعلن عن وقوع إصابات.