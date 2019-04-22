إيران تتحدى واشنطن وتلوّح بإغلاق مضيق هرمز والولايات المتحدة ترد

قال مصدر في وزارة النفط الإيرانية، اليوم، الإثنين، إن طهران مستعدة لأي قرار أمريكي بإنهاء الإعفاءات الممنوحة لمشتري الخام الإيراني، في حين ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري كرر تهديده بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن مصدر بوزارة النفط الإيرانية لم تفصح عنه قوله إن الولايات المتحدة لن تنجح في وقف صادرات النفط الإيرانية.

وذكر البيت الأبيض في بيان اليوم أيضاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر عدم تمديد الإعفاءات التي تتيح لبعض مستوردي النفط الإيراني مواصلة الشراء دون مواجهة عقوبات أمريكية عندما يحل أجلها في مايو أيار.

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها إن الإعفاءات غير ذي قيمة ولكن نظرا للآثار السلبية الملموسة الناجمة عن العقوبات، فإنها على اتصال مع جيرانها وشركائها الأوروبيين وسوف "تتصرف وفقا لذلك".

وعلى صعيد منفصل قال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري إن إيران ستغلق مضيق هرمز إذا تم منع طهران من استخدامه.

ونسبت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن الجنرال علي رضا تنكسيري قوله "وفقا للقانون الدولي فإن مضيق هرمز ممر بحري وإذا مُنعنا من استخدامه فسوف نغلقه".

وأضاف تنكسيري "في حالة أي تهديد فلن يكون هناك أدنى شك في أننا سنحمي المياه الإيرانية وسندافع عنها".

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ونقلت تسنيم عن مصدر لم تسمه قوله: "سواء استمرت الإعفاءات أم لم تستمر، فإن صادرات نفط إيران لن تصل إلى الصفر بأي حال ما لم تقرر السلطات الإيرانية وقف صادرات النفط... وهذا غير وارد حاليا."

ونسبت تسنيم إلى المصدر قوله "نراقب ونحلل كل التصورات والأوضاع الممكنة للنهوض بصادراتنا النفطية، وجرى اتخاذ التدابير اللازمة... إيران لا تنتظر قرارا أمريكا من عدمه لتصدير نفطها".

وأضاف المصدر "لدينا سنوات من الخبرة في تحييد مساعي الأعداء لتوجيه الضربات لبلادنا".

وهددت إيران بمنع مرور شحنات النفط عبر مضيق هرمز وهو ممر ملاحي استراتيجي لنقل النفط في الخليج إذا حاولت الولايات المتحدة خنق اقتصاد طهران من خلال وقف صادراتها النفطية.

الإدارة الأمريكية: إغلاق المضيق ليس مقبولاً

في رد سريع، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن "أي تحرك من إيران لإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي ردا على إنهاء الولايات المتحدة إعفاءات شراء النفط الإيراني لن يكون مبرراً ولا مقبولا".

وأبلغ المسؤول مجموعة صغيرة من الصحفيين طالباً عدم ذكر اسمه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق من أن السعودية والإمارات العربية المتحدة ستلتزمان بتعهداتهما لتعويض الفارق في إمدادات النفط للدول الثماني التي حصلت على إعفاءات من العقوبات الأمريكية.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا ترى ضرورة لدراسة استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي عقب إنهاء الإعفاءات، مشيراً إلى أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون الآن سبل منع إيران من الالتفاف على العقوبات النفطية القائمة.

النفط في أعلى مستوى منذ ستة أشهر

ولم يتأخر تفاعل سوق النفط مع التوترات الأخيرة جراء الإجراءات الأمريكية حيث قفزت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة يوم الاثنين لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أشهر، وسط تنامي المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية بعد إعلان الولايات المتحدة تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 2.07 دولار، أو 2.88 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 74.04 دولار للبرميل. وبلغ الخام ذروته في الجلسة عند 74.52 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أول نوفمبر تشرين الثاني.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.70 دولار، أو 2.66 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 65.70 دولار للبرميل. وبلغ الخام خلال الجلسة أعلى مستوى منذ 31 أكتوبر تشرين الأول عند 65.92 دولار.