شاهد: البابا يدين تفجيرات سريلانكا ويحث على الحوار لإنهاء القتال في ليبيا

أدان البابا فرنسيس في قداس عيد القيامة يوم الأحد تفجيرات سريلانكا، التي أسفرت عن مقتل 207 أشخاص ووقعت في يوم يعد أهم يوم في الرزنامة المسيحية. وكان البابا يتحدث في عظته عيد القيامة (إلى المدينة والعالم) أمام نحو 70 ألف شخص في ساحة القديس بطرس، وحث أيضا السياسيين على تجنب سباق تسلح جديد بدأت بوادره تظهر، والترحيب باللاجئين الفارين من الجوع وانتهاكات حقوق الإنسان. وحث البابا على الحوار لإنهاء القتال في ليبيا وناشد طرفي الصراع "تفضيل الحوار على القوة، وتفادي إعادة فتح الجروح التي خلفها عقد من الصراعات، وعدم الاستقرار السياسي".